Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Ponad 270 osób – mieszkańcy, turyści i znani aktorzy zaśpiewało w niedzielę po południu wspólnie na Rynku w Sandomierzu piosenkę "Róbmy swoje" Wojciecha Młynarskiego. Bicie rekordu we wspólnym śpiewaniu to kolejne wydarzenie w ramach trwającego od piątku 20. edycji Festiwalu Filmów Spotkań NieZwykłych.

Uroczysta obietnica zuchowa z udziałem 27 zuchów odbyła się w sandomierskim Parku Piszczele. Zuchy dostały dostały medale i wypisały się do Złotej Księgi. Zuchy to uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4 w Sandomierzu.

Hamaki, fotel do masażu, laptopy z oprogramowaniem dla niewidomych, urządzenie lektorskie, to tylko część wyposażenia nowej czytelni sensorycznej, jaka powstała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu. Stworzenie takiej przestrzeni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu jest działaniem innowacyjnym.

To już kolejny sezon turystyczny, kiedy fontanna na Małym Rynku w Sandomierzu nie spełnia swojej roli. Dwie niecki, czekają na remont, a z jej obrzeży korzystają pluszaki z pobliskich stoisk handlowych. Przeszkodą w wyremontowaniu fontanny przez miasto jest brak pieniędzy. Potrzeba około 500 tysięcy złotych.

Do komendy policji w Sandomierzu zgłosił się 30-latek. Mówił, że jest poszukiwany. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna nie zapłacił nieco ponad 230 złotych grzywny i sąd zamienił mu ją na karę do odsiedzenia. By nie trafić za kraty 30-latek uiścił należność i mógł wrócić do domu. Łącznie w miniony weekend w ręce sandomierskich stróżów prawa trafiło pięciu poszukiwanych.