Gwiazdy na gali Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu. Krzysztof Globisz Aktorem Niezwykłym. Zobacz zdjęcia

Gwiazdy na gali Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu

Sobota 24 czerwca, była drugim dniem 20. edycji Festiwalu Spotkań NieZwykłych.

Dzień podsumowała sobotnia gala, podczas której wręczono Koronę Sandomierska Niezwykłemu Aktorowi. Korona powędrowała do Krzysztofa Globisza, który swoją charyzmą aktorską obecnie po chorobie, ale i wcześniej zapisał się wyjątkową kartą w dziejach polskiej kinematografii. Koronę Sandomierską wręczyli aktorowi Katarzyna Kubacka-Seweryn, dyrektor festiwalu oraz burmistrz Marcin Marzec.

Laudację na cześć nagrodzonego aktora 20. edycji festiwalu, Aktora NieZwykłego, wygłosili Wojciech Bonowicz, poeta i publicysta oraz reżyser Artur „Baron” Więcek. - Ta nagroda wydaje mi się szczególnie adekwatna w odniesieniu do tego, jaką walkę Krzysztof toczy w ostatnich latach - mówił Wojciech Bonowicz. - Toczy walkę o to, aby nie być kamieniem milczącym, ale żeby być kamieniem, który mówi, dzieli się z innymi, który w związku z tym jest kamieniem inspirującym dla nas wszystkich. Jest to kamień optymizmu, ale też kamień nadziei.