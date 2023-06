Super piknik "Bezpieczne Wakacje" dla uczniów sandomierskiej "Trójki. Pogadanka z policją, ratownikami medycznymi i kurs na kartę rowerową

Super piknik "Bezpieczne Wakacje" dla uczniów sandomierskiej "Trójki"

Jak powiedział Grzegorz Socha, dyrektor „Trójki” bezpieczny piknik organizowany jest od wielu lat i jest potrzebny. - Zaczęliśmy od egzaminu na kartę rowerowa na miasteczku ruchu drogowego , jaki zdobyliśmy z budżetu obywatelskiego – powiedział dyrektor. - Potem pani wicedyrektor Edyta Ciżyńska zaproponowała, że temat bezpieczeństwa podczas wakacji nie był omawiany na sucho, na lekcjach, ale o tym co może nas spotkać w lesie, nad wodą porozmawiać ludźmi, którzy są fachowcami i specjalistami w tej dziedzinie, z osobami, które mają do czynienia z takimi sytuacjami.

Na kilka godzin we wtorkowy ranek szkolny dziedziniec zamienił się w miejsce, gdzie uczniowie mogli obejrzeć z bliska policyjne i strażackie samochody. Był kącik karate, pogadanka z policjantem i zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym. Nie mogło zabraknąć zajęć integracyjnych, puszczania mydlanych baniek. W miasteczku ruchu drogowego chętni mogli podejść do egzaminu na kartę rowerową.

Pogadanki i zajęcia przed szkołą obserwował burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, który podkreślił, że przygotowana akcja jest po to, aby dzieci całe i zdrowe wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie. - Wiele informacji powtarzamy, mówi się jedno i to sami w kółko, ale taka jest rola nas wszystkich – dodał burmistrz. - Nas czyli rodziców, dorosłych, samorządowców i wszystkich służb, bo często wpadamy w rutynę i beztroskę. Dzieci są spontaniczne i beztroskie, dlatego trzeba o tym systematycznie im przypominać.