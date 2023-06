W Sandomierzu aktorzy serialu „Ojciec Mateusz” zbierają pieniądze dla Tomasza Choraba z Dwikóz. Są licytacje i inne atrakcje

Aktorzy serialu „Ojciec Mateusz” zbierają pieniądze dla Tomasza Choraba w Sandomierzu

Krzysztof Tusznio, współorganizator wydarzenia i jeden z wolontariuszy przypomina, że Tomasz Chorab 11 lat ratował ludzi i teraz przyszedł czas, aby pomóc jemu. - Tomek stracił nogę, chce wrócić do pracy jak najszybciej, chce pracować na karetce, pomagać ludziom i musimy mu to umożliwić – powiedział Krzysztof Tusznio.

Wśród atrakcyjnych przedmiotów i voucherów licytowany jest m.in. pobyt na planie serialu „Ojciec Mateusz” i innych seriali.

Tuż obok, w namiocie można otrzymać autograf od aktorów serialu „Ojciec Mateusz” i stanąć z nimi do wspólnego zdjęcia na ściance.

W wydarzeniu bierze udział sam Tomasz Chorab, który jest pod wrażeniem mobilizacji grupy osób i tego, czego jest świadkiem na sandomierskim Rynku. - Jestem przerażony i przytłoczony skalą tej pomocy, tymi wszystkimi zbiórkami – powiedział pan Tomasz. - To jest ogromna motywacja do tego, aby nie poddawać się, żeby stanąć na nogi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, chcę wrócić do pracy. Nie spodziewałem, się, że aż tak ktoś może się zainteresować moją sprawą i zaangażować w tę pomoc. Dla mnie to jest nie do wyobrażenia.