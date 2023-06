Festiwal Filmów-Spotkań Niezwykłych. Muzeum na kółkach stanęło na bulwarze wiślanym w Sandomierzu

Muzeum na kółkach stanęło na bulwarze wiślanym w Sandomierzu

Tym razem muzeum zawitało do Sandomierza w ramach XX edycji Festiwalu Filmów-Spotkań Niezwykłych.

„Muzeum na kółkach” to podróżująca wystawa edukacyjna przygotowana przez Muzeum POLIN we współpracy z lokalnymi aktywistami i partnerami instytucjonalnymi. Mobilna ekspozycja ma upamiętniać i popularyzować historię Żydów polskich oraz wielokulturową przeszłości naszego kraju. Każdego roku wystawa odwiedza mniejsze miejscowości – liczące do 50 tysięcy mieszkańców – oraz miasta, w których odbywają się festiwale kulturalne i rocznicowe wydarzenia upamiętniające.