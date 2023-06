Sandomierska fontanna na Małym Rynku czeka na remont. Na razie korzystają z niej pluszaki - zobacz zdjęcia

Po wypełnionych wodą nieckach w fontannie na Małym Rynku w Sandomierzu pozostało już tylko wspomnienie. To już kolejny sezon letnio - turystyczny, kiedy turyści i właściciele kramów stojących na Małym Runku w upalne dni z utęsknieniem patrzą na puste niecki i zadają pytanie kiedy fontanna zostanie wyremontowana? - Mały Rynek tętni życiem, pełno wokół kramów i straganów, a w centrum placu jest pusta niecka fontanny – mówi pani Małgorzata, jedna z handlujących. - To smutne, bo ta fontanna w poprzednich latach była ogromną atrakcją. Teraz z pustych niecek korzystają gołębie i pluszaki, które dostojnie prezentują się do sprzedaży.

Remont fontanny na Małym Rynku w Sandomierzu zapowiadany jest od kilku lat. W czerwcu 2021 roku rozstrzygnięto konkurs na jej modernizację.