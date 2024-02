Uroczyste otwarcie Domu Katolickiego w Sandomierzu po remoncie. To nowy obiekt na mapie miasta i diecezji

Uroczyste otwarcie Domu Katolickiego w Sandomierzu po remoncie

W uroczystości oddania do ponownego użytku budynku wzięli udział: biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz , biskup pomocniczy senior Edward Frankowski , władze samorządowe na czele z Marcinem Marcem , burmistrzem Sandomierza, wykonawcy remontu, sponsorzy, przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych przedsiębiorców, kapłani, siostry zakonne, młodzież zaangażowana w działalność diecezjalną oraz zaproszeni goście.

Zabierając głos, biskup Krzysztof Nitkiewicz wyraził nadzieję, że nowo oddany budynek będzie miejscem spotkania, rozmowy, wzajemnego wsłuchiwania się, ale także miejscem edukacji i szeroko rozumianej kultury. Zaznaczył, że czasy, w których żyjemy różnią się od epoki, w której biskup Jan Kanty Lorek dokonywał inauguracji tego domu. Są odmienne również od okresu, w którym biskup Wacław Świerzawski, po odzyskaniu budynku, przystosowywał go do nowych potrzeb. Podkreślił, że dzisiejszy świat charakteryzuje się oziębieniem religijnym, wręcz dechrystianizacją, dlatego niech Dom Kultury będzie miejscem spotkania świata w nieustannej ewolucji z Dobrą Nowiną – Ewangelią, która pozostaje niezmienna.

Po nim głos zabrał dyrektor Katolickiego Domu Kultury ksiądz Tomasz Zdyb, który podziękował osobom, którzy przyczynili się do odnowienia budynku. Słowa wdzięczności zostały skierowane do projektantów, menadżerów, wykonawców remontu, jak również do ekonoma diecezjalnego księdza Józefa Szczepańskiego, koordynującego przebieg inwestycji.

Po oficjalnych przemowach biskup ordynariusz przy obecności przedstawicieli młodzieży – uczniów Collegium Gostomianum z Sandomierza, Katolickiego Liceum z Ostrowca Świętokrzyskiego, członków Ruchu Światło-Życie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” – odmówił modlitwę błogosławieństwa, a następnie poświęcił budynek. Po oficjalnym otwarciu, młodzi trzymający taśmę otwierającą budynek, mogli zabrać do swoich środowisk symboliczne kawałki szarfy przekazujące Dobrą Nowinę płynącą z nowo poświęconego domu.