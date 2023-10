Władze Sandomierza są gotowe do ogłoszenia przetargu na budowę mini obwodnicy na ulicy Okrzei

Miasto gotowe do budowy mini obwodnicy na Okrzei w Sandomierzu

- Dlatego zmieniliśmy zakres inwestycji ograniczając jej zakres do tak zwanej malej obwodnicy osiedla – tłumaczy Piotr Wójtowicz. - Jesteśmy gotowi dokumentacyjnie, aby to postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i zbuduj” ogłosić. Takie postępowanie zostanie przez Urząd Miejskie niebawem ogłoszone.

Piotr Wójtowicz, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miasta Sandomierza tłumaczy, że inwestycja jest bardzo potrzebna. Droga skomunikuje osiedle z innymi częściami miasta, ale też ułatwi dojazd do szkoły i do przedszkola. Naczelnik przypomina także, że trzy postępowania przetargowe dotyczące budowy ulicy Okrzei zakończyły się fiaskiem.

Nowa droga nazywana potocznie małą obwodnicą Okrzei będzie miała swój początek na obecnym końcu ulicy Okrzei, to jest przy wjeździe na osiedle. Będzie prowadziła przez całe osiedle mieszkaniowe i prowadziła do wyjazdu w okolicy ulicy Wojska Polskiego.

Naczelnik Wójtowicz nie ukrywa, że budowa mini obwodnicy wokół ulicy Okrzei nie jest tematem łatwym - Układ drogowy ulicy Okrzei nie jest układem idealnym, ale po to jest ta inwestycja, aby po jej zakończeniu, czyli po 24 miesiącach ta droga była bardziej przejezdna – dodał Piotr Wójtowicz. - Abu mieszkańcy osiedla i instytucji, jakie się tam znajdują, jak również okoliczni mieszkańcy mieli dojazd komfortowy, a ruch odbywał się bardziej płynny.