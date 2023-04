Wielka awantura w Sandomierzu. Uliczne śmietniczki toną w odpadach. Kto za to odpowiada? Zobacz zdjęcia

Wielka awantura o śmietniki w Sandomierzu

Starosta sandomierski: - Nie jesteśmy właścicielem śmietniczek

Burmistrz Sandomierza: - Nie nasze zadanie

Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec ubolewa nad śmietnikowym problemem. - Jest to ogromny problem, ale decyzję podjął starosta powiatu Marcin Piwnik, który nie przedłużył umowy o utrzymaniu czystości ulic powiatowych na terenie miasta, za które to do tej pory odpowiadało miasto - tłumaczy Marcin Marzec. - Na naszą propozycję nie było żadnych odpowiedzi. Z mediów dowiedziałem się o wyborze innej firmy, rzekomo tańszej, do kompleksowej obsługi dróg powiatowych. Jeżeli taka była decyzja po stronie Starostwa Powiatowego, to oczekuję teraz, że pan starosta znajdzie rozwiązanie i zobowiąże firmę, która wygrała postępowanie do sprzątania ulic powiatowych. Miasto w tej chwili ma związane ręce, nie może wydawać pieniędzy publicznych na nie swoim terenie. Są to drogi powiatowe. Do tej pory było porozumienie. Wspólnie z powiatem dbaliśmy o miasto. Nie wiem dlaczego teraz miałoby tak nie być. Mieszkańcy, użytkownicy dróg korzystają z tych śmietniczek i to miasto płaciło miejskiej spółce za ich opróżnienia. Oczekuję, że teraz będzie to robił nowy podmiot lub powiat sandomierski. Oczywiście udostępniamy te śmietniczki nieodpłatnie.