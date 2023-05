Udana akcja ekologiczna "Drzewko za surowce wtórne" w Sandomierzu. Mieszkańcy oddali makulaturę, plastikowe nakrętki i baterie

Akcja ekologiczna "Drzewko za surowce wtórne" w Sandomierzu

Szymon Fit, Business Innovation Manage NSG Group, która także brała udział w akcji przyznał, że Grupa NSG bez wahania włączyła się w akcję "Drzewko za surowce wtórne", ponieważ zgodnie z wizją firma chce "zmieniać nasze otoczenie i sprawiać, aby świat stawał się lepszy". - Chcemy dbać nie tylko o biznes, ale przede wszystkim o jego otoczenie, ludzi, społeczności lokalne oraz środowisko, w którym funkcjonujemy - powiedział Szymon Fit. - Dlatego realizujemy wiele projektów, takich jak wsparcie lokalnych drużyn sportowych, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz badań profilaktycznych. Zależy nam na budowaniu dobrych relacji z naszymi sąsiadami, wspieramy rozwój mieszkańców i lokalne inicjatywy społeczne. Chcemy, aby osoby mieszkające w naszym regionie odczuwały korzyści z naszej obecności. Jako Grupa NSG stawiamy sobie ambitne cele w zakresie ograniczania naszego wpływu na środowisko we wszystkich naszych działaniach. Sadzenie drzew jest jednym z wielu sposobów na poprawę jakości powietrza, ale równie ważna jest odpowiednia segregacja odpadów i przetwarzanie ich w sposób zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, tak aby nie trafiały na wysypiska czy do nieprzystosowanych do tego pieców, a mogły być użyte jako surowiec dla nowych produktów. Pragniemy zostawić nasze otoczenie, a także całą planetę w jak najlepszej kondycji, a inicjatywa „Drzewko za surowce wtórne”, w której bierzemy udział jest jednym z działań na rzecz poprawny środowiska, w którym żyjemy.

Romuald Radzik, koordynator do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Santa - Eko przypomniał, że recykling to bardzo ważna rzecz. - To bardzo istotna część gospodarki odpadami - wyjaśnił - Powoduje, że każdy odpad dostaje drugie życie. Baterie to bardzo niebezpieczny i szkodliwy odpad, który zbyt często trafia do kosza, a powinien być zbierany selektywnie i przekazywany na tego typu akcjach.