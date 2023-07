Pierwszy samochód elektryczny w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sandomierzu. Będą kolejne

Pierwszy elektryk w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sandomierzu

- Celem tego programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, poprzez zakup pojazdów zeroemisyjnych. Spółka przygotowała wniosek o dotację w wysokości 30 procent całkowitej kwoty zakupu, co wyniesie 58 tysięcy złotych.

Samochód Opel Vivaro to pojazd typu furgon załogowy, 6-osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Będzie on pełnił funkcję pogotowia wodociągowego i zastąpi wyeksploatowany już pojazd spalinowy.