Ukwiecony Sandomierz zachwyca. Kompozycje są dziełem urzędników, mieszkańców i restauratorów. Zobaczcie zdjęcia i film

Ukwiecony Sandomierz zachwyca mieszkańców i turystów

Jak tłumaczy naczelnik Kędzierska, rośliny wieloletnie mają wiele zalet. - Byliny oprócz walorów wizualnych mają wiele zalet - przekonuje pani naczelnik. - Są cenne ze względu na piękne pokroje liści, różnorakie barwy i to, że nadają się do wielu kompozycji, ale także ze względu na swoje pozytywne oddziaływanie na nasz klimat, ponieważ byliny absorbują wilgoć. Zatrzymują wodę opadową w miejscu, którą potem uwalniają i dzięki temu mogą dłużej cieszyć oczy. Wiele z nich to rośliny miododajne, co stanowi ogromną zaletę. Kolejną zaletą jest to, że nie wymagają wielu nakładów jeśli chodzi o pielęgnację, więc ich utrzymanie nie jest aż tak kosztowne.

Twórcami pięknym kompozycji kwiatowych tych balonowych, jak i stojących na chodnikach, są mieszkańcy i właściciele restauracji. Podczas spacerów można napotkać także wyjątkowe ozdoby,

Pinokio, Pszczółka Maja, Krecik i drewniany pociąg z semaforem kryją się pomiędzy siedzibą Urzędu Miejskiego a ulicą Mariacką.

Z kolei przed restauracjami można zobaczyć piękne kwiaty, które zdobią rowery, okienne witryny czy też wejścia.