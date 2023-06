Europejskie Dni Archeologii 2023 w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Będzie wiele atrakcji

Europejskie Dni Archeologii 2023 w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu

Już w piątek 16 czerwca w godzinach od 11 do 15 odbędą się bezpłatne warsztaty archeologiczne zatytułowane „Warsztat pracy archeologa - czyli mini wykopaliska”. Podczas zajęć uczestnicy sami odnajdą obiekty w warstwach ziemi, po czym nauczą się jak je opisywać na kartach inwentarzowych. Zajęcia te mają na celu pokazanie dzieciom warsztatu pracy archeologa oraz zapoznanie ich z dziedziną archeologii, istotą i celami badań archeologicznych oraz narzędziami jakie wykorzystywane są w pracy archeologa. Warsztaty adresowane są dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Na zajęcia obowiązują zapisy (liczba miejsc jest ograniczona).

Również w tym samym dniu, w piątek o godzinie 15, zaplanowany został wykład pt. „Importy rzymskie na ziemiach polskich”, który wygłosi dr Wojciech Rajpold - adiunkt w Dziale Archeologicznym Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Tematyka wykładu będzie nawiązywać do zaplanowanej na 2024 r. wystawy „Okruchy antyku - importy rzymskie na ziemiach polskich". W trakcie wykładu omówione zostaną drogi jakimi na nasze tereny docierały importy rzymskie. Słuchacze dowiedzą się co Rzymianie wiedzieli o naszych terenach, jakie towary mogły ich przyciągać. Uchylony zostanie również rąbek tajemnicy co do obiektów, jakie pojawią się na planowanej wystawie.