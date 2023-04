Uczniowie sandomierskiego "Rolnika" zdobywają wiedzę we włoskim Cattolica. Biorą udział w ciekawych zajęciach i warsztatach

Uczniowie sandomierskiego "Rolnika" zdobywają wiedzę we włoskim Cattolica

Kierunek technik weterynarii w tym czasie zapoznawał się z pojęciami dotyczącymi terminologii stosowanej w zakresie weterynarii i anatomii zwierząt. Potem uczniowie obserwowali zwierzęta w celu określenia podstawowych parametrów życiowych i oceny funkcjonowania poszczególnych układów.

Były także górskie wyprawy na górę Monte Castellaro, ze szczytu którego rozpościerał się niezwykły widok na Morze Adriatyckie.

Młodzież odwiedziła także miejscowość Rimini, gdzie zwiedzili Łuk Augusta – najstarszy łuk zachowany w północnych Włoszech, Plac Trzech Męczenników, Most Tyberiusza, Zamek Sismondo oraz Ponte di Tiberio czyli „most Tyberiusza”. Odwiedzili także Wenecję, gdzie uczestniczyli w grze terenowej, w której podzieleni na grupy musieli odnaleźć wyznaczone zabytki i przesłać swoje zdjęcia na ich tle. Wszyscy wykonali zadanie perfekcyjnie, dzięki temu poznali miasto oraz orientację w terenie. Zabytki, które poznali to: Bazylika św. Marka, targ rybny, most westchnień, most Rialto, Campanilla, wieża zegarowa, kościół Santa Maria.