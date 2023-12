W sandomierskiej „Budowlance” zaprezentowano ciekawe stylizacje na głowach nawiązujące do filmowych postaci. Powstały niesamowite fryzury

Konkurs Fryzur w sandomierskiej Budowlance

W ramach konkursu zaprezentowano ciekawe stylizacje, które jak zapewniały autorki są ponadczasowe. W konkursie sprawdzili się uczniowie klas fryzjerskich Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie fryzjer.

Katarzyna Drypa Skrok, pełniąca obowiązki Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu przyznała z zadowoleniem, że tegoroczna edycja wydarzenia jest wyjątkowa. - Do konkursu zgłosiło się 21 zespołu z 9 szkół z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego – powiedziała Katarzyna Drypa Skrok . - Konkurs miał zachęcić uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych. Chcemy, aby uczestniczki stworzyły zindywidualizowany wizerunku postaci, podkreśliły swoje mocne strony i uwierzyły we własne możliwości. Pragniemy także zaszczepić w młodzieży zasady zdrowej rywalizacji i budowania relacji z ludźmi.

Uczestnicy konkursu wykonali fryzurę na własnych modelkach z włosów dowolnej długości. Włosy przed rozpoczęciem musiały być zaczesane do tyłu. Wszystkie dodatki i techniki pracy były dozwolone. Na wykonanie fryzury uczestniczki miały 90 minut.

Do rywalizacji przystąpiło 21 dwuosobowych zespołów - stylistka i modelka.