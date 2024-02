Młodzież z sandomierskiej „Budowlanki” rozpoczyna wojskowe szkolenie według programu resortu obrony narodowej. Zobacz zdjęcia i film

Młodzież z sandomierskiej „Budowlanki” rozpoczyna wojskowe szkolenie

W ramach zadania uczniowie Branżowego Oddziału Wojskowego zostali wyposażeni w ubiory mundurowe oraz robocze. Ponadto do Branżowej Szkoły I Stopnia w Sandomierzu zostało zakupione specjalistyczne wyposażenie służące wsparciu realizacji powyższych kierunków kształcenia oraz narzędzie przekazu informacji, służące wspieraniu promocji obronności, adresowanej do uczniów Branżowych Oddziałów Wojskowych oraz innych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Udział w szkoleniu jest dobrowolny, a o włączeniu do projektu zadecydowała rekrutacja.

- Uważam, że jest to bardzo dobra i cenna inicjatywa. Szczególnie w dzisiejszych czasach, bo widzimy, że czasy nie są do końca klarowne i inicjatywę społeczną w takiej formie popieram. Jest określony program szkolenia. To zbiór tematów i przedmiotów, które muszą być zrealizowane. Jest dopuszczalna pewna modyfikacja programu, ale z reguły nie zakładamy takowej. To podstawy, które realizowane są częściowo w ramach szkolenia podstawowego każdego żołnierza będą realizowane z tą grupą - przyznał podpułkownik Wojciech Kuśmierczyk. .