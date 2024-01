Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Sandomierz, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sandomierza

Przegląd tygodnia: Sandomierz, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zespół Tańca Ludowego „Sędomir” działający przy Szkole Podstawowej numer 3 imienia Armii Krajowej w Sandomierzu świętuje 15-lecie działalności. Jubileusz połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka, podczas którego członkowie zespołu pięknie się zaprezentowali.

Jak wyglądał Sandomierz 40 lat temu? Jak żyli sandomierzanie? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1984. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz - stolica dzisiejszego powiatu sandomierskiego?