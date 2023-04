Rusza remont zniszczonej przez nawałnicę Alei Emmendingen i Parku Piszczele w Sandomierzu. Co zostanie zrobione? Zobacz zdjęcia Klaudia Tajs

W Sandomierzu rusza odbudowa Alei Emmendingen i ścieżki pieszo - rowerowej w Parku Piszczele w Sandomierzu, na której do dzisiaj widać pozostałości po sierpniowej nawałnicy. To miejsce jest ulubionym traktem do spacerów oraz dla rowerzystów, dlatego mieszkańcy od dawna dopytywali, kiedy aleja i ścieżka zostaną uporządkowane i odbudowane.