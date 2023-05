Rusza remont ulicy Wojska Polskiego w Sandomierzu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Od kiedy?

Rusza remont ulicy Wojska Polskiego w Sandomierzu

Rusza remont ulicy Wojska Polskiego w Sandomierzu. Wyznaczony do przebudowy odcinek ulicy liczy 430 metrów. To odcinek do skrzyżowania z ulicą Różaną - od przedszkola do skrzyżowania z ulicą Okrzei i Żeromskiego.

Drogowcy wejdą w teren w najbliższych dniach. Wykonawca ma już zatwierdzone zmiany w organizacji ruchu. W ramach prowadzonego remontu wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Powstaną trwają nowe chodniki i zjazdy.

Wszystko wskazuje na to, że w trakcie prac na remontowanym odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Władze powiatu tłumaczą dodatkowo, że remont drogi to najlepsza okazja, aby zmienić wygląd ronda, w sąsiedztwie Bursy Szkolnej i dworca autobusowego, które przynosi wstyd turystycznemu miastu. Dlatego na rondzie zgodnie z jego nazwą zostanie zamontowana antena radiotechniczna. Trwają prace nad dokumentacją ronda.