Nowe Rondo Radiotechników w Sandomierzu coraz bliżej oddania. Zobacz jak przebiegają prace

Nowe Rondo Radiotechników w Sandomierzu coraz bliżej oddania

Ulica Wojska Polskiego zyskuje nową nawierzchnię do skrzyżowania z ulicą Okrzei. Po drugiej stronie jezdni powstaje ciąg pieszo rowerowy, który będzie kontynuacją ścieżki z ulicy Mickiewicza i 11 Listopada. Powstają także nowe chodniki.

- Było małe opóźnienie jeśli chodzi o montaż instalacji na rondzie - nie ukrywa Marcin Piwnik sandomierski starosta. - Chodziło o doprowadzenie kabla energetycznego, który na szczęście już został doprowadzony. Prace przebiegają teraz bardzo intensywnie. Uważamy, że obecność jednostki wojskowej w Sandomierzu i nazwanie tego ronda Rondem Radiotechników wymagało, aby element istnienia u nas jednostki wojskowej był mocniej podkreślony. Dlatego będzie to postument granitowy, na którym zostanie umieszczona niewielka antena radiotechniczna i nazwa ronda 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny. Antena będzie szeroka na trzy metry a wysoka na ponad metr.

Całość oświetlą nowe lampy. Dzięki tej inwestycji cały ciąg drogowy, ulica Różana i Wojska Polskiego, będzie wyremontowany.

Zadanie zostanie wykonane do końca roku i jest realizowane wspólnie z miastem Sandomierz.

W związku z prowadzonymi pracami obowiązuje ruch jednokierunkowy od ulicy Stefana Okrzei do ronda obok dworca autobusowego. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca grudnia.