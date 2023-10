Sandomierz bez wiat przystankowych. Kiedy pojawią się nowe? Zobacz zdjęcia

Sandomierz bez wiat przystankowych

Piotr Wójtowicz, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miasta Sandomierza przyznaje, że projekt montażu przystanków opóźnia się. Czynimy starania, aby zostały zamontowane jak najszybciej – tłumaczy naczelnik. - Wykonawca pierwotnie miał wykonać to zadanie do 26 października, jednak dzień wcześniej zwrócił się do Urzędu Miasta z prośbą wydłużenie terminu do końca listopada. Wykonawca uzasadnił swoją prośbę awarią linii produkcyjnej w firmie w Poznaniu, która wykonuje te przystanki. To okoliczność, na którą on nie miał wpływu i my jako zamawiający także. Dlatego przychylamy się do wydłużenia tego terminu. Poinformowaliśmy wykonawcę, że data 30 listopada jest to już ostateczna, do kiedy te przystanki mają być na terenie miasta. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości i i bardzo za to przepraszamy wszystkich, którzy korzystają z komunikacji miejskiej.