Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Sandomierzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Uroczystym i symbolicznym przecięciem wstęgi, tortem oraz kieliszkiem szampana zostanie oficjalnie otwarty w czwartek, 22 lutego o godzinie 17 nowy klub Xtreme Fitness Gyms w Sandomierzu. To kolejne miejsce na mapie Sandomierza, gdzie będzie można popracować nad figurą, poprawić kondycję czy też odpocząć od codziennych obowiązków.

Mieszkanka Sandomierza dostała poprzez komunikator internetowy wiadomość od osoby podającej się za jej siostrę. Była to prośna o pożyczkę. Kobieta wysłała oszustom dwa kody pozwalające wypłacić łącznie dwa tysiące złotych.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Sandomierza będzie walczyć trzech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

Gdzie wybrać się w Sandomierzu na obiad, aby zjeść tanio i niedrogo? Te bary, jadłodajnie, restauracje i bistra polecają mieszkańcy Sandomierza.

Szukasz pomysłu na obiad bez mięsa? Proponuję rewelacyjne kotlety ziemniaczane z farszem z pieczarek, cebuli i sera. To proste do przygotowania danie, które z pewnością posmakuje każdemu. Kotleciki są chrupiące z zewnątrz, a wnętrze rozpływa się w ustach. Przekonaj się, jak świetnie smakują i wypróbuj przepis.

Recepta na młody wygląd to nie tylko odpowiednia pielęgnacja skóry, to także dobrze dobrane uczesanie i koloryzacja włosów. W takim razie, jakie fryzury damskie dla 40-latek, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? Oto one.