Wielkie otwarcie Klubu Xtreme Fitness Gyms w Sandomierzu. Będzie dietetyczny tort i mnóstwo atrakcji. Gdzie i kiedy?

Wielkie otwarcie Klubu Xtreme Fitness Gyms w Sandomierzu

Jak zapewnia Dariusz Knot, manager Klubu Xtreme Fitness Gyms w Sandomierzu to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. - Mamy szeroką gamę karnetów dla wszystkich, od najmłodszych 13, 14 lat, przez studentów, po osoby dorosłe i seniorów 65 plus– zapewnił Dariusz Knot. - Mamy sześć stref treningowych łącznie z salą fitness. Oddzielna sala fitness będzie działała głównie w godzinach wieczornych, ale mamy także kilka zajęć porannych. Dla pań, panów i osób, które borykają się na przykład z bólem kręgosłupa.

Pierwszego dnia klub, który mieści się w budynku dworca autobusowego (1-piętro) przy ulicy 11 listopada 39 w Sandomierzu będzie otwarty już o godzinie 11, ale od godziny 17 z okazji otwarcia zaplanowano szereg atrakcji. To fit poczęstunek, DJ, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne oraz kosmetyczne, wspólne treningi i konkursy.

Klub Xtreme Fitness Gyms to dynamicznie rozwijająca się sieć siłowni i klubów fitness oparta na autorskim modelu franczyzowym. W ciągu 11 lat działalności sieci na mapie Polski pojawiło się ponad 60 klubów spod jej szyldu, a społeczność franczyzobiorców liczy już ponad stu właścicieli klubów. W planach na 2024 r. jest poszerzenie tej bazy o kolejną setkę franczyzobiorców oraz otwarcie ponad 30 nowych klubów. Z kolei plany długoterminowe sieci zakładają otwarcie 227 klubów do końca 2027 r. oraz ekspansję poza granice Polski. Każdy obiekt XFG dostarcza swoim klubowiczom nielimitowany dostęp do nowoczesnych stref, opiekę instruktora klubu, zajęcia fitness w cenie karnetu, aplikację na telefon i platformę treningową VOD, autorskie koncepty treningowe oraz sprzęt renomowanych światowych producentów. Wysoka jakość świadczonych usług zapewniła Xtreme Fitness wiele branżowych wyróżnień, w tym tytuł Dobra Marka 2023 przyznawana na podstawie badań konsumenckich prowadzonych przez Dział Badań i Analiz Rynku Grupy Media Press czy certyfikat członkowski Polskiej Organizacji Franczyzodawców.