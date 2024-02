Tu w Sandomierzu zjesz smacznie i niedrogo. Oto bistra, jadłodajnie i bary polecane przez sandomierzan

Tu w Sandomierzu karmią najlepiej

Obiad to główny posiłek w ciągu dnia. Większość z nas decyduje się na obiady przygotowywane w domu. Jednak są dni, że nie mamy czasu albo po prostu chcemy wyjść z rodziną i znajomymi na obiad. Tradycyjny schabowy lub mielony, zupa pomidorowa lub rosół a do tego zestaw zdrowych surówek i kompot. A na koniec deser. Gdzie w Sandomierzu zjeść taki obiad i do tego nie nadwyrężyć swojego budżetu. A może zamówić z dostawą?

W naszym zestawieniu zebraliśmy bary, bistra, restauracje i jadłodajnie sandomierskie, gdzie można zjeść smaczny i niedrogi domowy obiad. W wyborze kierowaliśmy się najwyższą oceną w Google od 4.0 (w skali do 5.0) oraz największą liczbą opinii. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, które sandomierskie lokale polecają mieszkańcy, w których karmią najlepiej, gdzie się warto wybrać nie tylko na pyszny obiad.