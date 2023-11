Będzie rozbudowa cmentarza komunalnego w Sandomierzu. To konieczne, bo zaczyna brakować miejsca na pochówki

Będzie rozbudowa cmentarza komunalnego w Sandomierzu

Cmentarz komunalny przy ulicy Lubelskiej to największa nekropolia w Sandomierzu. Obejmuje swoją powierzchnią obszar ponad sześciu hektarów. Wykonana w dniu 15 czerwca 2021 roku inwentaryzacja wykazała, że na cmentarzu znajduje się 5092 groby.

Powierzchnia grzebalna na cmentarzu kurczy się, dlatego zarządca nekropolii od 2019 roku monituje u władz miasta o konieczności poszerzenia nekropolii. Na potrzeby jej powiększenia jeszcze w 2017 roku, ówczesny burmistrz kupił dwie sąsiednie działki przy ulicy Zamiejskiej, obok domu pogrzebowego. Jednak od tego czasu do dziś nekropolia nie została powiększona. Obecnie na terenie nekropolii znajduje się około 250 wolnych miejsc grzebalnych, co wystarczy na rok czasu. Stąd pilna potrzeba powiększenia terenu tej nekropoli.

Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza zapewnia, że w przyszłorocznym budżecie zostanie rezerwowana niezbędna kwota na rozbudowę nekropoli. - Wartość inwestycji to dwa i pół miliona złotych – wyjaśnia burmistrz Marzec. - Projekt rozbudowy jest już gotowy. W przyszłym roku bierzemy się za poszerzenie cmentarza komunalnego. Szukaliśmy takiego rozwiązania, aby przekazać działkę Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, by wykonało tę inwestycje, ale nie jest to takie proste i my to będziemy musieli wykonać - dodaje.