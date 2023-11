Ekomural na wieży ciśnień w Sandomierzu przy Parku Saskim. Zobacz jak będzie wyglądał

Ekomural na wieży ciśnień w Sandomierzu

Będzie zdobił wieżę ciśnień przy ulicy Szkolnej, na skraju parku miejskiego nazywane obecnie Parkiem Saskim. To żelbetowa budowla wysoka na 40 metrów, której trzon został wykonany z elementów prefabrykowanych. Wieża stanowi nośnik różnego rodzaju anten. Dolne partie wieży ze względu na liczne napisy nie wyglądają estetycznie.

Mural powstaje dzięki współpracy Urzędu Miasta Sandomierza z firmą NSG Group i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, administratora wieży ciśnień, które w swojej działalności stosuje szereg rozwiązań proekologicznych. Jest to konstrukcja jeszcze przedwojenna, pochodząca z 1935 roku.

Na wieży ciśnień, stojącej przy głównej alei w Parku Saskim w Sandomierzu powstanie ekomural. Swoją tematyką będzie nawiązywał do naturalnych elementów zaczerpniętych z parku. Znajdzie się tam także…

- Dbanie o miasto to nie tylko budowa kanalizacji, dróg i rozwijanie infrastruktury – mówi Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. - To również działania podnoszące jego estetykę.

Do realizacji tego projektu zostały użyte farby fotokatalityczne pochłaniające złe składniki powietrza. Od teraz budowla ta spełni także funkcję dekoracyjną.

Projekt muralu zaprezentowano przy wieży ciśnień. Mural poprawi nie tylko estetykę tego miejsca, ale także zachęci mieszkańców i turystów do odwiedzania tego miejsca.

W projekcie muralu nawiązano do dziedzictwa kulturowego Sandomierz - Królewskie Miasto. - Zależy mi, aby osoby odwiedzające Park Miejski mogły dowiedzieć się więcej o niezwykłym bogactwie naszego miasta – dodał burmistrz Marcin Marzec.

To szkło wyprodukowane po raz pierwszy w naszym koncernie w sierpniu w Wielkiej Brytanii i jestem dumny z tego, iż mogę powiedzieć czy produkcji tego szkła wykorzystaliśmy tylko biopaliwo. Dodatkowo 100 procent energii zużytej do produkcji tego szkła pochodziło z odnawialnych źródeł energii. To szkło w tłumaczeniu na język polsku nazwaliśmy „przyszłość”.

Prace przy muralu ruszyły w poniedziałek, 20 listopada. Będzie gotowy za 10 dni.

Zobaczcie galerię zdjęć z prac przy muralu przy wieży ciśnień w Sandomierzu