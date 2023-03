Zmiany dotyczące letniego utrzymania dróg w Sandomierzu. Kto będzie sprzątał ulice od 1 kwietnia? Klaudia Tajs

Drogi powiatowe przebiegające przez Sandomierz sprzątać będzie prywatna firma, a nie służby miasta, jak to było do tej pory. Nowe zasady utrzymania czystości na głównych ulicach Królewskiego Miasta zaczną obowiązywać od pierwszego kwietnia, i jak potwierdzają władze powiatu nie będzie to prima aprilisowy żart.