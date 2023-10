Niezwykły mural powstanie w Parku Saskim w Sandomierzu. Wiemy jaki obiekt zostanie pomalowany. Zobacz zdjęcia i wideo

Niezwykły mural powstanie w Parku Saskim w Sandomierzu

Obecnie trwają prace projektowe. Do Urzędu Miasta Sandomierza wpłynęło już kilka propozycji. Trwają uzgodnienia. - Jest to strefa konserwatorska, dlatego konserwator ma także swoje zdanie co do wyglądu maralu – dodaje Katarzyna Knap Sawicka.- Konserwator zwrócił uwagę, aby był naturalny. Dlatego musimy wykonać coś co będzie nawiązywało do przyrody, do naturalnych warunków, które panują w parku. Zostanie tam także przemycony element dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Jednak cała wizualizacja będzie skupiona wokół naturalnej tematyki, ekologicznej.

Mural powstanie na ścianie wieży ciśnień od strony głównej alei. Jego wielkość wyniesie około 80 metrów kwadratowych. Będzie wysoki na 16 metrów i szeroki na pięć metrów.