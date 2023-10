Sandomierski Klub Karate „Trójka” zaprasza na ćwiczenia do drugiej sali przy miejskim stadionie. Było oficjalne otwarcie. Zobacz zdjęcia

Sandomierski Klub Karate „Trójka” z nową salą do ćwiczeń

Nowo dojo – tak o nowym miejscu do ćwiczeń mówi sensei Tomasz Ciżyński, prezes Klubu Karate „Trójka” Sandomierz. - Stało się tak dzięki przychylności władz miasta – powiedział podczas otarcia nowej sali Tomasz Ciżyński. - Przeprowadziliśmy remont i dzięki temu będziemy mogli trenować z naszymi adeptami. Dojo to sala treningowa, ale to wyjątkowe słowo. W kulturze japońskiej dojo jest czymś na wzór naszej świątyni. Japończycy poświęcają całe swoje życie na trening. Do dojo zawsze wchodzimy boso.