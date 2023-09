W Sandomierzu upamiętniono 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kwiaty pod pomnikami

W Sandomierzu upamiętniono 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Z kolei senator Jarosław Rusiecki powiedział, że dzień pierwszego września, każdego Polaka zobowiązuje do pamięci o naszych rodakach, którzy do ostatniej kropli krwi walczyli za kraj i za naród

Wicestarosta sandomierski Paweł Niedźwiedź przypomniał, że w Polsce w wyniku działań wojennych śmierć poniosło sześć milionów obywateli. Wicestarosta dodał także , że pierwszy września 1939 roku to bez wątpienia jedna z najtragiczniejszych dat w historii narodu polskiego. - II wojna światowa to także symbol bohaterstwa polskich żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej. To symbol fiaska polityki zagranicznej, nieudolności polskich generałów i upadku elit II Rzeczpospolitej, które w trakcie wybuchu wojny, jako pierwsze uciekły za granicę pozostawiając Polskę samą. Jeśli my siebie nie obronimy, nikt inny nas nie obroni. Cześć i chwała bohaterom.