W ostatni weekend kwietnia w Sandomierzu rozpocznie się sezon turystyczny. Będzie uroczysta zmiana warty. Kiedy kolejne?

Rycerze wkrótce rozpoczną uroczyste zmiany warty na sandomierskim Rynku

Trudno sobie wyobrazić sezon turystyczny w Sandomierzu bez uroczystej zmiany warty, która stała się przez 27 lat dużą atrakcją turystyczną. W sezonie letnim w weekendy formacje piesze wojsk z XVI i XVII wieku dumnie kroczą po płycie sandomierskiego Rynku, by pełnić wartę u podnóża kolumny z Figurą Matki Bożej Niepokalanej. O tym jak duża jest to atrakcja turystyczna świadczą częste kolejki do zdjęć z rycerzami.

Niestety na skutek drastycznego wzrostu kosztów utrzymania Zbrojowni Rycerskiej w Rynku, Szkoły Rycerskiej na Armii Krajowej i siłowni obiektów będących w posiadaniu stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego, w ramach którego działa Chorągiew, stowarzyszenie nie było w stanie dodatkowo ponieść niemałych kosztów zmiany warty, zarówno ze środków własnych, jak i z dotacji samorządowych z pożytku publicznego, które muszą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Zachodziła więc pilna potrzeba znalezienia odpowiednich źródeł finansowania tego zadania oraz potrzeba zakupu nowych mundurów i obuwia dla wartowników w kilku wariantach, wszak to zespół reprezentacyjny - tłumaczy Karol Bury kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. - Na szczęście doszło do porozumienia z burmistrzem w sprawie uroczystej zmiany warty.

Jednak w tym sezonie zostaną wprowadzone pewne zmiany.