Szkolne Igrzyska Zdrowia w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu. Młodzież promowała zdrowy styl życia

Szkolne Igrzyska Zdrowia w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu

Tegoroczna edycja tej cyklicznej imprezy miała na celu promocję wśród uczniów aktywności fizycznej oraz stylu życia zgodnego z zasadami piramidy zdrowego żywienia człowieka.

Wydarzenie stanowiło finał tygodniowych działań skierowanych do społeczności szkolnej. ”Aktywni i zdrowi” - to hasło dnia konkurencji indywidualnych i zespołowych dla uczniów, ”Wiem co jem, czyli wielcy nieobecni piramidy” - to z kolei dzień wiedzy o ciele człowieka i zdrowym stylu życia, ”Dzień biologii i chemii zdrowia” pod hasłem „Kolorowy talerz” oraz „E- czy to się je?” – skierowany do młodzieży w formie tutoringu uczniowskiego.

Podsumowaniem tygodnia Igrzysk Zdrowia był event: „Na talerz kładę piramidę….”, którego gościem specjalnym była psychodietetyczka - Agnieszka Chmielewska.

To holistyczne wydarzenie kładło nacisk na poznanie zasad biologii i chemii zdrowia, znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka oraz promocję zdrowego stylu życia.