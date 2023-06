Przegląd prasy z tygodnia 18.06.2023. Co działo się w Sandomierzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Hamaki, fotel do masażu, laptopy z oprogramowaniem dla niewidomych, urządzenie lektorskie, to tylko część wyposażenia nowej czytelni sensorycznej, jaka powstała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu. Stworzenie takiej przestrzeni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu jest działaniem innowacyjnym.

Do komendy policji w Sandomierzu zgłosił się 30-latek. Mówił, że jest poszukiwany. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna nie zapłacił nieco ponad 230 złotych grzywny i sąd zamienił mu ją na karę do odsiedzenia. By nie trafić za kraty 30-latek uiścił należność i mógł wrócić do domu. Łącznie w miniony weekend w ręce sandomierskich stróżów prawa trafiło pięciu poszukiwanych.