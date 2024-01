Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Sandomierzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Sandomierz, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mróz na zewnątrz skłania miłośników wojaży do poszukiwań rajskich kierunków na nadchodzące urlopy. Uwierzcie, że poniższa lista najpiękniejszych plaż świata rozbudzi wasz podróżniczy apetyt i może okazać się źródłem inspiracji dla niejednego wczasowicza. Gdzie mieszczą się te niesamowite zakątki? Niektóre z nich znajdziecie nawet w Europie – zobaczcie sami.

Czy może zniknąć miasto, wyspa, spory kawałek Europy albo nawet całe morze? Okazuje się, że z powierzchni Ziemi wyparowało wiele niezwykłych miejsc, niektóre z nich z dnia na dzień. Co się z nimi stało? Zapraszamy do galerii, w której poznacie los 9 miejsc – cudów przyrody lub dzieł człowieka – które bezpowrotnie zaginęły i nigdy nie będziecie mogli ich odwiedzić. Ich fascynujące historie na pewno was zaskoczą!