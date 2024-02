Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Sandomierzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Magiczne woj. podkarpackie przez cały rok przyciąga turystów spragnionych spokoju. Malownicze pejzaże przeplatają się tam z zakątkami pełnymi historii. Aby odkryć ten region, warto zajrzeć do podkarpackich wsi, w których – mimo znajdujących się tam atrakcji – życie toczy się zupełnie normalnie. Które lokalizacje warto odwiedzić podczas wycieczki?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sandomierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trwa remont ulicy Zamkowej w Sandomierzu- jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w obrębie sandomierskiej starówki. Na czas remontu ulica Zamkowa jest przejezdna, ale obowiązuje tam ruch wahadłowy.

Pięknym polonezem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, w siedzibie szkoły została otwarta wystawa „Znani Nieznani. Polacy Światu.” Wystawa została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polską Akademię Nauk.

Z perfumerii na terenie galerii handlowej w Sandomierzu ktoś ukradł artykuły przemysłowe. Łączne straty sięgają 1600 złotych, przestępcy szuka policja.

40-latka z Sandomierza wystawiła na sprzedaż w internecie buty. Ten kto odpowiedział na anons przesłał link do strony, na której miało dojść do sfinalizowania transakcji. Kobieta podała dane dające dostęp do jej rachunku, a oszuści zrobili z nich użytek. Z konta 40-latki zniknęło 8600 złotych.