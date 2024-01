Sandomierz w 1964 roku. Oto jak wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli sandomierzanie Miłosz Skiba

Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądało miasto w którym żyjemy. Udajcie się z nami w podróż do 1964 roku. Zobaczcie jak wyglądał Sandomierz, jak wyglądali i żyli sandomierzanie. Na zdjęciu: Podwórze budynku przy ulicy Sokolnickiego 3. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów zaprezentowanych na Wystawie Plenerowej "Zaszły zmiany" zorganizowanej w Sandomierzu w czerwcu 2015. >>>ZOBACZ WIĘCEJ NA KOLEJNYCH SLAJDACH fotopolska.eu Zobacz galerię (36 zdjęć)

Jak wyglądał Sandomierz 60 lat temu? Jak żyli sandomierzanie? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1964. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz - stolica dzisiejszego powiatu sandomierskiego?