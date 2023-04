Ponad 130 uczestników Biegu Dobra w Sandomierzu, pokazało, że mimo deszczu można pomagać. Szczytna akcja dla Bartoszka Jędrasika. Zobaczcie

Padający od rana w Sandomierzu deszcz nie zniechęcił uczestników biegu. Jako pierwsi na starcie pojawili się żołnierze. Szeregowy Agnieszka Dusza z sandomierskiego 102. batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pobiegła jako jedna z pierwszych. - Jak sama nazwa wskazuje są to kilometry dobra, czynimy dobro biegiem - powiedziała Agnieszka Dusza. - Jednoczymy się szerząc to dobro. Oby takich akcji było więcej.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Monika Sroczyńska mimo porannej, deszczowej pogody, która po godzinie 11 przestała sprzyjać biegaczom wierzyła, że akcja się uda. - Na godzinę 11 mamy 87 biegaczy to piękna liczba - powiedziała Monika Sroczyńska. - Każdy mógł przebiec jeden, dwa lub kilka kilometrów. Byli i tacy, którzy przeszli tyle kilometrów, ile im pasowało. Z biegu nie płyną pieniądze. Zbieramy pieniądze do puszek na szczytne cele, żeby wspomóc potrzebujących.

Na bulwarze zorganizowano także kiermasz ciast i zbiórkę pieniędzy na leczenie małego Bartoszka Jędrasika z Otoki, który zmaga się z SMA . Zbierano także plastikowe nakrętek, z których sprzedaży dochód także zostanie przekazany na leczenie chłopca.

Dzień Dobra to radosne święto pomagania. Jest to także święto patronalne Caritas, największej organizacji charytatywnej w Polsce, która skupia wokół swoich inicjatyw pomocowych aż kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy. To ludzie w różnym wieku, od najmłodszych po seniorów, którzy czynią na co dzień ogrom dobra.