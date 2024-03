Przejmujący Dzień Patrona w Szkole Podstawowej numer 3 w Sandomierzu. Młodzież przygotowała niezwykły spektakl. Zobacz zdjęcia

Przejmujący Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu

Jak podkreślił dyrektor szkoły Grzegorz Socha, patron szkoły, czyli Armia Krajowa to duma, ale i zobowiązanie. - Najlepszą lekcją historii jest to, co dzieje się teraz tu, na tej sali – powiedział dyrektor. - Kiedy dla tego młodego człowieka coś pozostanie w sercu, w pamięci, coś co będzie mógł swojej rodzinie i swoim bliskim opowiedzieć.

Uczniowie klas szóstych oraz szkolna grupa teatralna pod kierunkiem Marty Kornalskiej, Gabrieli Nowińskiej - Grad i Beaty Latawiec zdecydowali się niezwykłym sposobem uczcić pamięć pięknej, lecz tragicznej historii Polski. Akademia przygotowana przez uczniów była poruszająca, wzbudzała uczucia i przywoływała wspomnienia. Przypomniała, jak ważna jest historia tych, którzy poświęcili swoje życie dla wolności kraju. Starannie przygotowane kostiumy, autentyczne rekwizyty i zaangażowanie młodzieży sprawiły, że widowisko odznaczało się realizmem i głębią emocji. Podczas uroczystości uczniowie starali się nie tylko przybliżyć historię Armii Krajowej, ale również podkreślić jej znaczenie dla obecnych pokoleń. To była doskonała okazja do uczczenia bohaterów przeszłości, ale także do zastanowienia się nad wartościami, jakimi kierowali się ci, którzy umożliwili nam dzisiaj życie w wolnym i niepodległym kraju.