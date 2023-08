Ostrowiecki Kombinat Budowlany zrezygnował z budowy bloków przy ulicy Okrzei w Sandomierzu. Radość protestujących mieszkańców

Ostrowiecki Kombinat Budowlany zrezygnował z budowy bloków przy ulicy Okrzei w Sandomierzu

Przedstawiciel mieszkańców dodał, że powstanie kolejnych bloków dla mieszkańców ulic Okrzei, Kruczej, Zawichojskiej, Zacisze to byłby horror. - Spowodowałoby to znaczący wzrost ruchu drogowego, gdzie przypomnę planowana jest jeszcze budowa drogi przyłączki z Okrzei do ulicy Kruczej. Spowodowałoby to zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców i kierowców i budynków, które są przy samej drodze. Ponadto w tym rejonie powstałyby gigantyczne korki - dodał.

Radny Jerzy Żyła z komisji gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa sandomierskiej rady miasta przyznał, że wobec wielu pytań i niejasności to dobra informacja, że zarząd Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego wycofał się z budowy kolejnych bloków . - Nikt z radnych nie był przeciwny tej inwestycji, gdyby inwestor chciał budować zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania – powiedział radny Żyła. - Byłoby wszystko w porządku. Jednak przedstawione propozycje przez inwestora przekraczają 200, 300 procent możliwości, jaki daje miejscowy plan.