Koniec wojny o uliczne śmietniki w Sandomierzu. Miasto podpisało porozumienie z powiatem. Kto będzie sprzątał?

Koniec wojny o uliczne śmietniki w Sandomierzu

Przypominamy, że uliczne śmietniki na terenie Sandomierza tonęły w odpadach id pierwszego kwietnia. Nie wszystkie, bo natychmiastowego opróżnienia wymagały śmietniki zamontowane przy ulicach administrowanych przez Powiat. Śmietniki czekały na opróżnienie, jednak ani władze miasta, ani zarządca drogi Powiat, nie kwapiły się do usunięcia śmieci, twierdząc, że nie do nich należy to zadanie.

W poniedziałek, 17 kwietnia doszło do podpisania porozumienia przez Zarządu Powiatu z Januszem Stasiakiem, wiceburmistrzem Sandomierza. Na podstawie nowej umowy został uregulowany problem opróżniania koszy ulicznych usytuowanych w pasach drogowych dróg powiatowych. - Na spotkaniu tym wybrzmiał fakt, że we wcześniejszych porozumieniach zawieranych przez powiat z miastem Sandomierz nie było wzmianki o opróżnianiu śmietników - tłumaczy starosta Marcin Piwnik. - Ten konflikt nikomu nie służy, jako samorządowcy nie powinniśmy się tym zajmować. Od dziś miasto Sandomierz obsługuje sprzątanie naszych ulic wraz ze śmietnikami przez cały rok. Umowa obejmuje sprzątanie pasów drogowych, koszenie trawy, dbanie o zieleń - żywopłoty oraz opróżnianie śmietników przy drogach powiatowych.

Oznacza to, że Starostwo Powiatowe zrezygnuje z usług firmy wybranej w przetargu, która od pierwszego kwietnia odpowiadała za utrzymanie porządku na drogach powiatowych w Sandomierzu. - Na mocy porozumienia to samorząd miejski będzie dbał ponownie o czystość na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Sandomierza. - tłumaczy burmistrz Marcin Marzec. - Będziemy to mogli robić zgodnie z prawem, co w całej sprawie ma kluczowe znaczenie

Nowa umowa na utrzymanie porządku na drogach powiatowych w mieście opiewa na kwotę 160 tysięcy złotych. - prywatna firma, która wygrała przetarg miała to robić za kwotę 120 tysięcy złotych. W ubiegłym roku powiat płacił miastu 150 tysięcy złotych.