Wyjątkowe stypendia wręczono w sandomierskiej „Marmoladzie”. Wiemy kto nagrodził zdolną młodzież

Wyjątkowe stypendia wręczono w sandomierskiej „Marmoladzie”

- To także wyjątkowa okazja, bo dziś zostaną wręczone po raz pierwszy nagrody ufundowane przez absolwentów dla uczniów mających szczególne osiągnięcia dydaktyczne lub w innych dziedzinach – tłumaczyła - Bogusława Chruściel zastępca dyrektora w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. - Te nagrody są także nobilitujące dla pozostałych uczniów, bo uczniowie, którzy uzyskują wysokie wyniki w zakresie dydaktyki mogą otrzymać stypendium Prezesa rady Ministrów. Natomiast ci, którzy rozwijają swoje pasje i zainteresowania mogą uzyskać stypendium Klubu Sympatyków Szkoły „Sandomierska Marmolada” - dodawała.

Weronika Misiur jest uczennicą piątej klasy Technikum Gastronomicznego przyznaje, że jej pasją jest gotowanie, dlatego wybór padł na tę, a nie inną szkołę. Weronika jest także uzdolniona plastycznie. - Bardzo lubię gotować, ale mam też inne pasje – powiedziała o sobie. - Uwielbiam czytać książki, interesuję się muzyką. To stypendium to także nagroda za dobre wyniki w nauce. Moja średnia ocen w zeszłym roku wynosiła cztery i pół. Pieniądze planuję przeznaczyć na zakup tabletu w celu nauki i robienia notatek, bo bardzo by mi to ułatwiło naukę - dodała.