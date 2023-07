Właściciele ogródków na ulicy Działkowców w Sandomierzu chcą dojechać do działek autobusem. Czy ktoś im pomoże?

Działkowcy z Sandomierza chcą pętli autobusowej bliżej swoich ogródków

Ogrody przy ulicy Działkowców, to 417 parceli. Znaczna część seniorów i seniorek do swoich działek dojeżdża miejską komunikacją. I to właśnie w ich imieniu od kilku lat Józef Rękas, prezes ogrodów wymienia korespondencję z władzami miasta Sandomierza na temat utworzenia pętli autobusowej, w sąsiedztwie ogrodów, gdzie dojeżdżałby miejski autobus.

Chodzi o utworzenia pętli autobusowej i zmianę kursu autobusu linii numer 2 pod bramę ogrodów działkowych na ulicy Działkowców.

- W 2017 roku po raz pierwszy wystąpiliśmy do władz miasta, aby utworzyć pętlę autobusową – przypomina Józef Rękas. - Znacznie ułatwiłoby to życie szczególnie starszym osobom, bo dojście od ulicy Przemysłowej, gdzie dziś zatrzymuje się autobus do ogrodu to jakieś 1400 metrów. W odpowiedzi na nasze pismo w 2017 roku usłyszałem, że aby uruchomić linię, trzeba wybudować pętlę autobusową. Mając na względzie dobro działkowców postanowiliśmy trzy działki, które były poza ogrodzeniem o powierzchni 1 tysiąca 520 metrów kwadratowych przekazać do Urzędu Miasta Sandomierza. Teren oddaliśmy w 2019 roku, ale temat stanął i od przekazania tego gruntu nic się nie dzieje.