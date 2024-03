Wernisaż wystawy Piotra Radeckiego w sali wystawowej w sandomierskim Ratuszu

Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na wernisaż wystawy pod tytułem „Technika mokrego kolodionu” autorstwa Piotra Radeckiego, a kuratorem wystawy jest Piotr Kusal.

Mokry kolodion to XIX-wieczny proces fotograficzny opracowany przez Fredericka Scotta Archera w 1851r. Jego pozytywową odmianą jest ambrotypią.

Jest to technika fotograficzna polegająca na naświetleniu w aparacie fotograficznym szklanej płyty pokrytej warstwą kolodionu w wyniku czego, po wywołaniu, powstawał na niej obraz negatywowy.

Jak sama nazwa wskazuje, proces ten jest procesem mokrym, co oznacza, że od pokrycia podłoża warstwą światłoczułą, poprzez wykonanie zdjęcia, aż do wywołania i utrwalenia obrazu warstwa emulsji fotograficznej musi być mokra. Wraz z wysychaniem traci ona światłoczułość i zdjęcie będzie stracone gdy wyschnie przed wywołaniem i utrwaleniem. Cecha ta powoduje, że do pracy w terenie niezbędna jest przenośna ciemnia.