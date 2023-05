W Sandomierzu rusza remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów. Co zostanie wykonane? Zobaczcie zdjęcia i film

W Sandomierzu rusza remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów

- Jesteśmy w miejscu, które poprzez tę inwestycję bardzo zyskuje - powiedział Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. - Za naszymi plecami jest Wąwóz Rokitek, który niedawno został wyremontowany. Można powiedzieć, że kontynuując poprawę infrastruktury technicznej i drogowej, w tym terenie złożyliśmy kolejny wniosek, aby stworzyć dojazd do ulicy Partyzantów i dalej do ulicy Krakowskiej. Mimo że jest tu dość wąsko otwiera nam to komunikacyjnie część miasta, która przez kilkadziesiąt lat była zapomniana.

Inwestycja na ulicy II Pułku Piechoty Legionów będzie stanowiła rozwiązanie ważnego problemu komunikacyjnego, o który od kilkunastu lat wnioskowali mieszkańcy ulicy. - W Wąwozie Rokitek były płyty jomba w bardzo kiepskim stanie - przypomniał burmistrz. - Podobnie jak w pierwszej części ulicy II Pułki Piechoty Legionów. Po ostatniej nawałnicy w sierpniu ubiegłego roku ta ulica bardzo ucierpiała. Praktycznie całkowicie została zmyta. Ponadto trwała tutaj inwestycja dużego gazociągu, co wpłynęło na to, że droga była w stanie tragicznym. W dalszej części w stronę ulicy Partyzantów była to droga szutrowa, którą co roku musieliśmy poprawiać, nawozić i łatać dziury. Wreszcie zrobimy to porządnie.