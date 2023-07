Prasówka tygodniowa z 2.07.2023 w Sandomierzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Sandomierz, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Uroczysta obietnica zuchowa z udziałem 27 zuchów odbyła się w sandomierskim Parku Piszczele. Zuchy dostały dostały medale i wypisały się do Złotej Księgi. Zuchy to uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4 w Sandomierzu.