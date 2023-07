Trwają półkolonie przy sandomierskiej Caritas. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje. Zobaczcie zdjęcia

Trwają atrakcyjne półkolonie przy sandomierskiej Caritas

Półkolonie letnie to także czas poznawania przyrody, zabytków, kultury i historii województwa świętokrzyskiego. Stąd całodniowe wycieczki autokarowe do takich miejscowości jak: Karwów, Jędrzejów, Kielce oraz wędrówki po Górach Pieprzowych, nad Wisłę, gra terenowa na Placu Jana Pawła II w Sandomierzu. Organizatorzy chcą również, poprzez wycieczki do miejsc związanych

z tradycją religii katolickiej, zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na postać Świętego Jana Pawła II przez przybliżenie najważniejszych wydarzeń z jego życia oraz poprzez wycieczkę do Wadowic.

Z wypoczynku korzysta 80 dzieci, głównie to podopieczni Caritas Diecezji Sandomierskiej. - Jako Caritas Diecezji Sandomierskiej zajmującej się od lat pomocą rodzinom, znany jest nam problem ubóstwa rodzin znajdujących się na terenie naszej Diecezji – tłumaczy Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej. - Wyjątkowo przygnębiający jest fakt braku w budżecie tych rodzin środków pieniężnych, które mogłyby zostać przeznaczone na wyjazdowy wypoczynek letni. Najczęściej, dzieci te i młodzież spędzają wakacje w domu. Wolny czas spędzają na oglądaniu telewizji, portalach społecznościowych, przeszukiwaniu Internetu i popularnych serwisów internetowych, graniu na konsoli, gdyż stanowi to ich jedyną rozrywkę. Stają się rozleniwieni, apatyczni, nie wykazują chęci do podjęcia aktywności fizycznej i nie radzą sobie z organizacją czasu wolnego. Co gorsza, spędzając czas przed telewizorem lub komputerem dzieci i młodzież są zagrożone otyłością, uzależnieniami behawioralnymi, mogą przejawiać zaburzenia emocjonalne. Osobom tym pogarsza się wzrok, mają problemy z kręgosłupem, mogą pojawiać się problemy z procesami poznawczymi głównie zapamiętywaniem, koncentracją, mogą mieć problemy ze kontaktami społecznymi w realnych relacjach międzyludzkich.