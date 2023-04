Sukces uczniów sandomierskiego "Rolnika". O Unii Europejskiej wiedzą bardzo dużo

Sukces uczniów sandomierskiego "Rolnika"

W finale konkursu, który odbył się 14 kwietnia w Warszawie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu reprezentowali: Weronika Śmiech uczennica kl. IV Technik Weterynarii, Karol Kornicki uczeń IV kl. Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Karol Rosowski uczeń IV kl. Technik Weterynarii. - Zakres wiedzy dotyczył Unii Europejskiej jako instytucji oraz o rolnictwie w Unii Europejskiej, jak ta wieś funkcjonuje w Unii, a szczególnie w Polsce, jakie są pomoce ze strony Unii dla Polski - wyliczył Karol. - Poprzez ten konkurs dowiedziałem się o wielu programach unijnych, z których możemy korzystać jako rolnicy. Dowiedziałem się także, czym zajmują się europejskie instytucje i jak mogą nam jeszcze pomóc.

Drużynę do konkursu przygotowywała wicedyrektor Urszula Bąk. - Postarałam się o to, aby uczniowie mieli pełny zestaw opracowanych zagadnień do samodzielnego przygotowania się - powiedziała Urszula Bąk. - Co jakiś czas spotykaliśmy się, aby tę wiedzę weryfikować i uzupełniać. Moją rolą było nakierowanie ich na to, co najważniejsze. Wiedza jest tak obszerna, że poznanie jej w szczegółach, w zasadzie przekracza możliwości nawet kogoś, kto by chciał zgłębić tę wiedzę z pietyzmem.