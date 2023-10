Na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu trwa kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków

Na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu trwa kwesta

W tym roku zainteresowanie udziałem w kweście jest ogromne. Zgłosiło się prawie 250 uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych. Dołączą do nich władze miasta, radni, pracownicy jednostek samorządowych.

- Jesteśmy z młodzieżą i po raz kolejny bierzemy udział w kweście – powiedziała Justyna Gorczyca. - Dziś jesteśmy na cmentarzu komunalnym, a wczoraj nasza młodzież brała udział w kweście na Cmentarzu Katedralnym. Uczniowie bardzo chętnie włączają się do akcji charytatywnych. Chcemy pomagać w renowacji i odnowie zabytków na starym cmentarzu. Jesteśmy pierwszą zmianą i puszki powoli zapełniają się - dodała.

Do zapełniania puszek zachęcały nauczycielki Justyna Gorczyca, Edyta Ufnal – Styczeń i młoda wolontariuszka Agatka. Kwestującą młodzież z sandomierskiego „ekonomika” można było spotkać także na terenie samej nekropoli, gdzie zachęcała do wsparcia zbiórki.

We wtorek, 31 października po godzinie 10 przy wejściu na Cmentarz Komunalny w Sandomierzu kwestowała grupa młodzieży i nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych .

Kwesty potrwają do 2 listopada. Organizowane są w dwugodzinnych turach na każdym z cmentarzy. Od godziny 10 do 12 od 12 od 14 i od 14 do 16.

