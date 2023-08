Młodzież z Ostroga na Ukrainie na wspólnych zajęciach i warsztatach w Sandomierzu. Zobacz zdjęcia i film

„Polsko – ukraińska wymiana młodzieży” to nazwa projektu, w ramach którego uczniowie z partnerskiego miasta Ostróg na Ukrainie wspólnie z sandomierskimi uczniami dzielą się wiedzą na temat zabytków, kultury i historii swoich miejscowości. Program wizyty w Sandomierzu, która potrwa do 13 sierpnia jest bardzo zróżnicowany i bogaty.

Młodzież z Ostroga i Sandomierza na wspólnych zajęciach

Goście przebywają w Sandomierzu od 9 sierpnia. To 17 młodych mieszkańców z Ukrainy. Po stronie polskiej udział biorą uczniowie sandomierskich szkół podstawowych i średnich oraz studenci. Po pierwszych dniach pobytu z uczniami i opiekunami w Ratuszu spotkał się burmistrz Sandomierza i urzędnicy organizujący pobyt oraz sandomierscy uczniowie. - Jednym z głównych celów tego projektu jest integracja i zbliżenie naszych dwóch narodów – podkreślił Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza. - To niezwykłe doświadczenie, które na zawsze pozostanie w sercach i umysłach wszystkich uczestników. To nie tylko wyjątkowa szansa na nawiązanie nowych przyjaźni, ale również doskonała okazja do wymiany kulturowej, tradycji i obyczajowości między naszymi narodami. Młodzież z Ukrainy już miała okazję zwiedzić piękno naszego miasta, poznać nasze dziedzictwo oraz uczestniczyć w różnorodnych warsztatach i wydarzeniach. Co więcej, nasi ukraińscy przyjaciele przygotowali dla nas niesamowitą niespodziankę - podróże wirtualne i online po urokach Ostroga. To naprawdę rewolucyjne podejście, które pozwala nam odkrywać nowe miejsca i doświadczenia bez wychodzenia z domu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego projektu oraz wspierali naszą młodzież w tej niezwykłej przygodzie. Wierzę, że to dopiero początek długotrwałej przyjaźni i współpracy między naszą młodzieżą - dodał.

O okolicznościach przyjazdu do Sandomierza podczas spotkania w Ratuszu mówiła Ludmiła Kozak, kierownik wydziału stosunków zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Ostrogu. - Przyszedł list z Ministerstwa Sportu i Młodzieży i mieliśmy dwa, trzy tygodnie na przygotowanie wyjazdu – powiedziała Ludmiła Kozak. - Poszłam do pani Oli, która zajmuje się projektami, a ta powiedziała, że potrzebny jest partner. Powiedziałam, mam takiego partnera. To Sandomierz. I tak przyjechaliśmy do Sandomierza . Cieszymy się, że mamy takich przyjaciół i miasto, na których możemy liczyć w każdym momencie.

W imieniu młodzieży z Ukrainy głos zabrała Anhelina , która przyznała, może poznać tak piękne miasto jak Sandomierz i spędzić czas z sandomierską młodzieżą - Jesteśmy tu kolejny dzień, bardzo nam się Sandomierza podoba – powiedziała Anhelina. - Sandomierz jest podobny do Ostroga, bo mamy zamki i tak samo miłych ludzi. Lubię brać udział w takich wymianach młodzieżowych, bo jest to nie tylko wymiana kulturalna czy doświadczeń. Ten projekt to ludzie i jestem szczęśliwa, że mogę was poznać,

W programie jest jeszcze zwieszanie Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu i pobyt nad Jeziorem Tarnobrzeskim, zwiedzanie i zajęcia w Zamku Królewskim w Sandomierzu oraz wspólna debata. Zwieńczenie wspólnych warsztatów i rozmów będzie broszura, którą wspólnie opracują uczestnicy. Znajdą się tam informacje i zdjęcia porównujące historię Sandomierza i Ostroga oraz zabytki obu miast. Te publikacje dostępne będą zarówno w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu, jak i w muzeum w Ostrogu Mieszkańcy z Ostroga będą w Sandomierzu do niedzieli, 13 sierpnia. Zobacz zdjęcia