Młodzież z Collegium Gostomianum w Sandomierzu pisała listy w obronie wolności. Broniono konkretnych osób

Młodzież z Collegium Gostomianum w Sandomierzu pisała listy w obronie wolności

Listy pisano w języku polskim i angielskim. Napisano kilkaset listów. - My te listy pakujemy i wysyłamy pod konkretne adresy – dodaje Waldemar Białousz. - Nie mamy złudzeń, że te listy zostaną przez adresatów odczytane, ale ich ilość, bo płyną z całego świata spowoduje na pewno jakiś rodzaj rekcji, poczucia wstydu.

- To osoba Andrzeja Poczobuta, dziennikarza z Białorusi, który uprawiając swój zawód naraził się prezydentowi Łukaszence. Piszemy też w bronie Any Marii i jej syna Pedra z Brazylii. Ta matka walczy o sprawiedliwość, bo przed sądami nie może. Jest także Rocky Myers osoba upośledzona intelektualnie, która w tej machinie sprawiedliwości w stanie Alabama nie znajduje odpowiedniego potraktowania.

- To są osoby, które zostały wybrane przez samych uczniów – tłumaczy Waldemar Białousz, nauczyciel historii w Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Młodzież chętnie uczestniczyła w Maratonie Pisania Listów - akcji Amnesty International. - Pomagamy, bo z naszej strony to niewielka praca, a wiemy, że te listy, kierowane do przywódców państw, naprawdę pomagają - przyczyniają się do uwolnienia więzionych czy uratowania im życia – powiedziała Monika, jedna z uczennic. ‘